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≡ Ветер унес батуты в микрорайоне Аэропорт и на набережной в КЖБИ в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ветер унес батуты в микрорайоне Аэропорт и на набережной в КЖБИ в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35873
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.19 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео ЧП в микрорайоне Аэропорт прислал на WhatsApp "НГ" пользователь нашего сайта Алладин. Видео и фото аналогичного происшествия на набережной в районе КЖБИ прислал на аккаунт "НГ" в Инстаграм подписчик Кирилл.
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§ arman_kst
Re: Ветер унес батуты в микрорайоне Аэропорт и на набережной в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 276
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто нибудь да пострадает
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§ denfostr
Re: Ветер унес батуты в микрорайоне Аэропорт и на набережной в...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 02.06.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какого черта?! Не соблюдают технику безопасности!
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