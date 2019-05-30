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§ NG.kz
Вокруг шашлыка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35871
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один из правильных ответов - ничем. Если мясо вкусное, хорошо приготовлено, то ничего к нему не требуется. Согласна. Разве что три луковых зеленых пера, да пара стеблей укропа, да чуток сладкого перца ломтями и помидорка.
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§ drakon
Re: Вокруг шашлыка
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16422
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.05.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vitalик - хороший шашлык - жарит... :lol:
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§ Vital
Re: Вокруг шашлыка
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7624
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.06.19 - 02:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаете почему в последнее время стало распространены соусы? Мясо стало без вкусным. Почти полупластмасой. И если его не полить колой, тархуном, ягодой, химией, и ещё кучей специй то вечер пропал. Пропал потому то вкус мясо уже стал, безвкусным. И потому знаюжие люди давно уже перестали гонять на базар. Другие кое какие магазины стали обходить стороной. А самые продвинутые кормят сами и без химии своих свиней и на продажу и для себя.
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§ maxsaf
Re: Вокруг шашлыка
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1946
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас под шашлык готовые наборы овощей с соусом Ранч посредине, помимо перечисленного туда входит сельдерей, обязательно мини помидорки Черри и бэби-морковки, уже чищенные размером как мизинец. А мясо и правда самое лучшее - домашнее, его ешь - и понимаешь - то, что надо. Хотя у нас в магазине тоже все достаточно вкусное, стэйки говяжьи AAA - вообще тема с барбекю или баффало со усами. Дети любят куриные бедрышки на гриле, под любым соусом, завтра буду жарить, а себе я пару eye rib стейков взял, и свежую васаби ядерную, которая аж до макушки простреливает :lol: , ну и с соевым соусом ;-)
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§ alex_60
Вокруг шашлыка
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3525
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У нас


да, не мы поняли, зачем ты эту раскраску написал.
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§ maxsaf
Re: Вокруг шашлыка
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1946
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.19 - 02:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

А зачем вообще Жора Голодная такие заметки пишет?
Подразнить? :lol:
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§ alex_60
Вокруг шашлыка
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3525
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.19 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
такие заметки пишет? Подразнить?


ты меня правильно понял.
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§ maxsaf
Вокруг шашлыка
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1946
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.19 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Готово, с овощами должно нормально зайти :lol:

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§ drakon
Re: Вокруг шашлыка
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16422
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.06.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
то вкус мясо уже стал, безвкусным.

Помню, 18.08.1985 года.
Река Аят.Шашлык.После него,
вкусней шашлыка - не кушал.
Заказывали, и жарил его -
Армянин. С зеленью и помидорами... :lol: :oops:
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