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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 61 из 62«1...59606162»
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16419
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
большая красная чашка есть?

Есть, Алекс, всё есть. Я уже кажется-
говорил,что в русском, всё есть.
Притом по старым русским рецептам.
Хотя товар -производится здесь... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3523
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что там этот. Новый который.
Российский. Ты там был?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16419
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Российский. Ты там был?

У нас - нету. Может в Гамбурге-
есть. Но брат мне ничего не говорил... :lol:
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§ Серый волк
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10172
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.06.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон, может тебе гречку прислать?
:lol:
У нас пачки с пакетиками для варки. Обычно либо Краснодарского края Агроальянс, либо Увельская, почти наша. Увельская качественнее. :-)



[Исправлено: Серый волк, 01.06.2019 - 17:31]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


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Сообщений: 3523
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут вот пишут
Власти немецкого города Гамбург хотят разрешить жителям забирать еду из помоек и мусорных ящиков. Об этом сообщает Euronews.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3523
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь с голоду не помрете.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2994
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
города Гамбург хотят разрешить жителям забирать еду из помоек и мусорных ящиков

Тут стоить прояснить ситуацию. Дело в том, что согласно законам германии, нельзя продавать продукты с просроченной датой. Поэтому особенно в больших городах выбрасывается еда, в полном смысле этого слова, как мусор в контейнеры. И это сотни килограмм иногда. Во многих городах уже проблема решена, тем, что или разрешено разграблять контейнеры для отходов (хотя это кража) или просто кое где выставляют для разбора. Бездомные и малообеспеченные семьи охотно этим пользуются. Хотя есть и другие организации, официально поддерживающие, малоимущих. Так что с голоду никто не умрёт! :lol:
ПС: А со сроком до просрочки от одного до трёх дней, идёт уценка 30-50%. После утилизация, ну или типа того. Согласно некоторым нормам. Просроченный продукт может быть ещё в течении 2-3-х дней быть использован. 8-) А некоторые как сахар или соль, по сути не имеют срока годности. 8-)

[Исправлено: elektron, 01.06.2019 - 15:55]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3523
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плохо что в деревне Место мусорных бвков мало. В в Гамбург ездить дороговато получся.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3523
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас вроде нет запрета на еду из мусорных баков.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2994
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
может тебе гречку прислать?

Не знаю как Драгу, но гречки хватает. А вот от сальца засаленного с чесночком перцем, лавровым листом с укропом не отказался бы! ;-) Покупаю пробую, всё не то...
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3523
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Покупаю пробую, всё не то...

Ха. Покупать надо сало. И солить самому.
Так делаю.
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2994
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И солить самому.

Не спорю, но так мы дойдём опять то того, что и картошку выращивать самому надо.. :-x
А хотелось надеяться и верить, что всё же купить что то можно ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3523
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
картошку выращивать самому надо..

Это из другой оперы.
Картошка она и в африке картошка.
А сало. Это другое. У нас лучше не покупать "соленое" сало. Мое мнение.
Мне тут сын копченое со своей дачи подвез, так это я знаю что это натурпродукт.
А не спреем побрызган.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3523
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
что всё же купить что то можно

Вот вы все давно уже не были тут.
Купить можно.и и капусты десяти сортов и..
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2994
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Картошка она и в африке картошка.

В Африке она может и картошка, но вкус другой.
Я пробовал. А сами чего покупаете, знамо откуда, или ? ;-)
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Страница 61 из 62«1...59606162»
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