elektron Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #907





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2991

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:49 Цитата: alex_60:

города Гамбург хотят разрешить жителям забирать еду из помоек и мусорных ящиков

Тут стоить прояснить ситуацию. Дело в том, что согласно законам германии, нельзя продавать продукты с просроченной датой. Поэтому особенно в больших городах выбрасывается еда, в полном смысле этого слова, как мусор в контейнеры. И это сотни килограмм иногда. Во многих городах уже проблема решена, тем, что или разрешено разграблять контейнеры для отходов (хотя это кража) или просто кое где выставляют для разбора. Бездомные и малообеспеченные семьи охотно этим пользуются. Хотя есть и другие организации, официально поддерживающие, малоимущих. Так что с голоду никто не умрёт!

ПС: А со сроком до просрочки от одного до трёх дней, идёт уценка 30-50%. После утилизация, ну или типа того. Согласно некоторым нормам. Просроченный продукт может быть ещё в течении 2-3-х дней быть использован. А некоторые как сахар или соль, по сути не имеют срока годности.



[Исправлено: elektron, 01.06.2019 - 15:55]