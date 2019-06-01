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§ NG.kz
Доблестная дорожная полиция!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35871
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не успели на смену заступить - сразу в кафе причем все!!! Они что, с дома не завтракают, прежде чем на работу пойти? Время 8:35.
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§ alex_60
Доблестная дорожная полиция!
alex_60


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Сообщений: 3520
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пару новых приемов отметил.
У жолпол.
Утром, вечером, когда поток, встанут со скоростью 50 в левый ряд, где можно 60,и катят. Все кто за ними-потенциальные спонсоры. Бояться обьехать, значит чего то боятся.
Второе-просто пристроятся за машиной и едут следом, явно не по своему маршруту.
На мозги давят. Бабки нюхают.
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§ Серый волк
Re: Доблестная дорожная полиция!
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10172
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.06.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: Второе-просто пристроятся за машиной и едут следом, явно не по своему маршруту. На мозги давят. Бабки нюхают.
Это ещё что. Два года назад они в бывшем Комсомольском районе на хвост автобусу из Екатеринбурга сели и висели полчаса ждали с камерой за что зашкерить. Передняя половина автобуса уже ржать начала, хоть какое-то развлечение в пустыне с клоунами. Когда остановились в Фёдоровке из задней части паксы сказали что рядом с ними сидел турист и не понимал почему угорает передняя половина автобуса и ему пытались объяснить про местных особенности копов. Жаль я рядом не сидел. Очень живописно бы рассказал их особенности. Идти знакомиться после события уже не айс было, тем более все уже рассаживались и следующая Кустанай. :lol:

В другой раз ехал автостопом несколькими годами ранее и водитель из РФ забыл включить ближний в том же самом районе. Шакалы на первом повороте у Станционного сидящие в засаде, отжали 2 тысячи рублей естественно в карман.
И рублями брали с удовольствием.

И в этой жральне маловероятно что они вообще платят утром.
Скорее объедают её бесплатно.
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§ alex_60
Доблестная дорожная полиция!
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3520
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Скорее объедают её бесплатно.

Это даже не обсуждается.
Это и так ясно.
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§ elektron
Доблестная дорожная полиция!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2991
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Это уже лет 25-ть не меньше традийшин такой :lol:
Там.
ПС, почему то именно там самые "Голодные". Через Петропавловск, без проблем :lol:

[Исправлено: elektron, 01.06.2019 - 14:17]
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§ Серый волк
Доблестная дорожная полиция!
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10172
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.06.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из нескольких поездок, С Камчатки, с Байкала, из Хабаровска, Новосибирска.
Долгие сибирские дороги автостопом в кабинах легковых и в кабинах грузовиков, после которых автостопом Челябинск - Москва вообще кажется детсадовским развлечением. :-)
С Грузовыми профи естественно другие разговоры, можно и по рации все новости дорог целый день слушать.
Всегда расспрашивал по дорогам, как где ездят. Тем более времени вагон и поделиться у всех давно уже принято о дорогах.
Так вот многие водители фур прекрасно осведомлены о дорогах в Казахстане.
Даже если едут с европейской части то напрямую через Кустанай поедут единицы. Все едут через Петропавловск заезжая с севера и далее на Астану оттуда, делая крюк и предпочитая проиграть по расстоянию с грузом на объезде.
Первая и главная причина непредсказуемые таможни. Там прохождение предсказуемо и отлажено.
Каераки - возможно встрять, возможно нарваться на идиотов.
И то и другое нервы и потери времени и финансов.
Лучше ехать.
Кроме того на больших машинах сейчас хронограф пишет рабочее время и его можно просто потерять в очереди и на таможне где машина двигается хоть и черепашьи, но рабочее время на хронографе бежит и может кончиться.

Вторая причина это как раз дорожные побирушки,
если по той дороге их почти не видно и с адекватностью у них всё в порядке. Ничего лишнего при общении, то через Кустанай можно потерять не только время но и встрять с проблемами или деньгами.

По этой причине все говорили: если приглядишся ездят через Кустанай либо местные с местным грузом, либо постоянники на постоянных рейсах, либо у кого конкретно Кустанай, Рудный, и разгрузка в их районе, все остальные заезжают в Казахстан другой дорогой.
Между прочим это потерянные областью десятки миллионов рублей каждый год. Индустрия перевозок миллиардная и рэкет и потери времени на дорогах отливаются в плохие условия в дорогие тарифы в плохие заправки, и плохой дорожный сервис. На основном пути с цивилизованной публикой и вся экономика вокруг трассы цивилизуется принося туда деньги.
Побирушек конечно это не волнует.

[Исправлено: Серый волк, 01.06.2019 - 17:00]
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§ alex_60
Доблестная дорожная полиция!
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3520
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бандиты в официале.
Мафия вроде называется.
Нет мафия не официале.
Значит это бандиты в законе.
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