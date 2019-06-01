Серый волк Доблестная дорожная полиция! #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10172

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:33 Из нескольких поездок, С Камчатки, с Байкала, из Хабаровска, Новосибирска.

Долгие сибирские дороги автостопом в кабинах легковых и в кабинах грузовиков, после которых автостопом Челябинск - Москва вообще кажется детсадовским развлечением.

С Грузовыми профи естественно другие разговоры, можно и по рации все новости дорог целый день слушать.

Всегда расспрашивал по дорогам, как где ездят. Тем более времени вагон и поделиться у всех давно уже принято о дорогах.

Так вот многие водители фур прекрасно осведомлены о дорогах в Казахстане.

Даже если едут с европейской части то напрямую через Кустанай поедут единицы. Все едут через Петропавловск заезжая с севера и далее на Астану оттуда, делая крюк и предпочитая проиграть по расстоянию с грузом на объезде.

Первая и главная причина непредсказуемые таможни. Там прохождение предсказуемо и отлажено.

Каераки - возможно встрять, возможно нарваться на идиотов.

И то и другое нервы и потери времени и финансов.

Лучше ехать.

Кроме того на больших машинах сейчас хронограф пишет рабочее время и его можно просто потерять в очереди и на таможне где машина двигается хоть и черепашьи, но рабочее время на хронографе бежит и может кончиться.



Вторая причина это как раз дорожные побирушки,

если по той дороге их почти не видно и с адекватностью у них всё в порядке. Ничего лишнего при общении, то через Кустанай можно потерять не только время но и встрять с проблемами или деньгами.



По этой причине все говорили: если приглядишся ездят через Кустанай либо местные с местным грузом, либо постоянники на постоянных рейсах, либо у кого конкретно Кустанай, Рудный, и разгрузка в их районе, все остальные заезжают в Казахстан другой дорогой.

Между прочим это потерянные областью десятки миллионов рублей каждый год. Индустрия перевозок миллиардная и рэкет и потери времени на дорогах отливаются в плохие условия в дорогие тарифы в плохие заправки, и плохой дорожный сервис. На основном пути с цивилизованной публикой и вся экономика вокруг трассы цивилизуется принося туда деньги.

Побирушек конечно это не волнует.



[Исправлено: Серый волк, 01.06.2019 - 17:00]