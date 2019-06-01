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§ NG.kz
Люди в парке с ящиками для пожертвования
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35871
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С недавнего времени в парке можно заметить людей с ящиками для пожертвования. Ящики опечатаны, а люди, которые их носят и просят пожертвования говорят, что у них есть все разрешения и бумаги. Как правило, их носит молодёжь, лет от 16 до 25.
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§ Fasd
Re: Люди в парке с ящиками для пожертвования
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 01.06.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже такое видел.
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§ Серый волк
Люди в парке с ящиками для пожертвования
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10172
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.06.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дети ̶л̶е̶й̶т̶е̶н̶а̶н̶т̶а̶ ̶Ш̶м̶и̶д̶т̶а̶ Неуловимого Казбека? :-)
Помнится Неуловимый Казбек, которого абсолютно не могла поймать кОстанайская доблестная полиция, и которого прекрасно ловили журналисты, урны в магазинах расставлял. :lol:

Неужели освоил методы социальной инженерии и смог мозги попрошивать двуногим урнам не особо отягощенным сознанием?
Хорошо подготовленная пара с правильно прошитыми на жалкую историю мозгами с урной на людной улице собирает в десятки раз больше чем кидают мелочи в магазинах.
Да и кстати с документами у хорошо подготовленных ходячих урн обычно все в полном порядке.
Завалят ксерокопиями диагнозов с печатями и даже свяжут с реальными подготовленными больными из группы поддержки. Непрозрачно будет только с собираемыми деньгами, что доказать очень сложно.
Чеки не выдаются и куда попадают урны вечером никто не знает.

Но тем не менее люди на улицах отдают осознавая или не осознавая. На это работает очень дорогая психология социальной инженерии, по которой подбирают и обрабатывают кадры.

Естественно, если у вас официально и без всякой опасности воруют крышки люков тысячами, работают группы наркоторговли, и почти все знают притоны, то и эта ступенька заработка пустовать не будет и будет иметь крышу. Природа этой низовой коррупции пустоты точно не терпит, место обязательно будет занято. :-)

[Исправлено: Серый волк, 01.06.2019 - 16:53]
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