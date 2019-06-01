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§ NG.kz
Доблестная дорожная полиция!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35871
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не успели на смену заступить - сразу в кафе причем все!!! Они что, с дома не завтракают, прежде чем на работу пойти? Время 8:35.
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§ alex_60
Доблестная дорожная полиция!
alex_60


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Сообщений: 3513
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пару новых приемов отметил.
У жолпол.
Утром, вечером, когда поток, встанут со скоростью 50 в левый ряд, где можно 60,и катят. Все кто за ними-потенциальные спонсоры. Бояться обьехать, значит чего то боятся.
Второе-просто пристроятся за машиной и едут следом, явно не по своему маршруту.
На мозги давят. Бабки нюхают.
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§ Серый волк
Re: Доблестная дорожная полиция!
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10169
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.06.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: Второе-просто пристроятся за машиной и едут следом, явно не по своему маршруту. На мозги давят. Бабки нюхают.
Это ещё что. Два года назад они в бывшем Комсомольском районе на хвост автобусу из Екатеринбурга сели и висели полчаса ждали с камерой за что зашкерить. Передняя половина автобуса уже ржать начала, хоть какое-то развлечение в пустыне с клоунами. Когда остановились в Фёдоровке из задней части паксы сказали что рядом с ними сидел турист и не понимал почему угорает передняя половина автобуса и ему пытались объяснить про местных особенности копов. Жаль я рядом не сидел. Очень живописно бы рассказал их особенности. Идти знакомиться после события уже не айс было, тем более все уже рассаживались и следующая Кустанай. :lol:

В другой раз ехал автостопом несколькими годами ранее и водитель из РФ забыл включить ближний в том же самом районе. Шакалы на первом повороте у Станционного сидящие в засаде, отжали 2 тысячи рублей естественно в карман.
И рублями брали с удовольствием.

И в этой жральне маловероятно что они вообще платят утром.
Скорее объедают её бесплатно.
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§ alex_60
Доблестная дорожная полиция!
alex_60


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Сообщений: 3513
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Скорее объедают её бесплатно.

Это даже не обсуждается.
Это и так ясно.
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§ elektron
Доблестная дорожная полиция!
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2989
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.06.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Это уже лет 25-ть не меньше традийшин такой :lol:
Там.
ПС, почему то именно там самые "Голодные". Через Петропавловск, без проблем :lol:

[Исправлено: elektron, 01.06.2019 - 14:17]
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