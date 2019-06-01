Цитата: alex_60: Второе-просто пристроятся за машиной и едут следом, явно не по своему маршруту. На мозги давят. Бабки нюхают. Это ещё что. Два года назад они в бывшем Комсомольском районе на хвост автобусу из Екатеринбурга сели и висели полчаса ждали с камерой за что зашкерить. Передняя половина автобуса уже ржать начала, хоть какое-то развлечение в пустыне с клоунами. Когда остановились в Фёдоровке из задней части паксы сказали что рядом с ними сидел турист и не понимал почему угорает передняя половина автобуса и ему пытались объяснить про местных особенности копов. Жаль я рядом не сидел. Очень живописно бы рассказал их особенности. Идти знакомиться после события уже не айс было, тем более все уже рассаживались и следующая Кустанай.



В другой раз ехал автостопом несколькими годами ранее и водитель из РФ забыл включить ближний в том же самом районе. Шакалы на первом повороте у Станционного сидящие в засаде, отжали 2 тысячи рублей естественно в карман.

И рублями брали с удовольствием.



И в этой жральне маловероятно что они вообще платят утром.

Скорее объедают её бесплатно.