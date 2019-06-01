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≡ В чем секрет семейного счастья? На этот вопрос в Костанае ответили супруги, прожившие вместе более 50 лет		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В чем секрет семейного счастья? На этот вопрос в Костанае ответили супруги, прожившие вместе более 50 лет
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35870
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 31 мая, в детской музыкальной школе № 2 чествовали две супружеские пары, отметившие золотой юбилей семейной жизни: Кикиша и Кульшат Ашамановых и Амира и Макфизу Жаровых.
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§ сайлау курманов
Re: В чем секрет семейного счастья? На этот вопрос в Костанае...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3090
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.06.19 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если в доме есть достаточно денег чтобы жить сносно, то и в остальном будет все в ажуре. Главная причина большинство разводов отсутствие денег
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