/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 60 из 60«1...585960
Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16412
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сколько за час платили?

Когда урну с мусором поджёг,
или окрно - разбил, больше... :-o 8-)
Профайл

* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3507
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я решил - синюю. Это утка...

Я тебя понимаю. Ностальгия.
Синие курицы.
Хотя я сам честно таких не помню.
Но пишут.
Профайл

* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3507
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Когда урну с мусором поджёг, или окрно - разбил, больше...

Да, вот такая она.
Еуропа.
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16412
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.19 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да, вот такая она. Еуропа.

А чего вы всё в неё -стремитесь?... :lol: :oops:
Профайл

* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3507
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А чего вы всё в неё -стремитесь?...

Кто? Ты не придумывай того чего нет.
Если лично я хотел, тридцать лет назад там бы остался.
Профайл

* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16412
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот возьмём - футбол.
Чего вы в Европу - полезли?
Играли бы себе в Азии.
Может и чемпионами бы - были.
И от Азии, в ЧМ - участвовали.
А так? Смех... :lol: ;-) :oops:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 60 из 60«1...585960
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: alex_60, drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 171
Пользователей: 3
Всего: 174

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх