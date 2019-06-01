Victor Yang Re: Могут ли вас наказать за публикацию видео с регистраторов в... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11577

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:42 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34988?1559385360 отнесение зафиксированных действий и событий, взаимоотношений сторон к сфере именно частной жизни данного лица. Источник:

Какая может быть частная жизнь у участника дорожного движения? Частная жизнь заканчивается на пороге дома, туалета или больницы/поликлиники. В салоне своего автомобиля ещё может быть частная жизнь. А вот сам автомобиль на улице - уже жизнь общественная. А то ещё давайте номерные знаки к частной собственности отнесём.