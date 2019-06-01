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§ NG.kz
Могут ли вас наказать за публикацию видео с регистраторов в соцсетях?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35870
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благая цель – привлечь внимание общественности или органов власти к злостному нарушителю может легко обернуться для автора ролика иском в суд. О том, как этого избежать и какое наказание грозит за использование и распространение видео с регистраторов, рассказала юрист Евгения Маслова.
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§ Victor Yang
Re: Могут ли вас наказать за публикацию видео с регистраторов в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11577
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.06.19 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
отнесение зафиксированных действий и событий, взаимоотношений сторон к сфере именно частной жизни данного лица. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34988?1559385360

Какая может быть частная жизнь у участника дорожного движения? Частная жизнь заканчивается на пороге дома, туалета или больницы/поликлиники. В салоне своего автомобиля ещё может быть частная жизнь. А вот сам автомобиль на улице - уже жизнь общественная. А то ещё давайте номерные знаки к частной собственности отнесём.
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