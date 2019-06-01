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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 59 из 60«1...57585960»
Куратор темы: drakon
* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3507
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немцев с дойчланда прибывает с каждым днем. Я их почему то сразу узнаю.
Интуиция что ли.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3507
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что там по бичпакетам на выходные?
Есть новые, типа с вкусом африки.
когда в советское время за рубеж ездили,
Запасались в Москве бородинским и коньяком
0, 25. Вечером когда зашло солнце, так приятно было вспомнить Родину.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16412
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот сейчас получил - почту.
Медстраховка просит дать согласие

на забор моих органов,после смерти.
Наверное - соглашусь и заполню
карточку. Чувствуют... :lol: :oops: :-P

[Исправлено: drakon, 01.06.2019 - 15:44]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16412
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.19 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Запасались в Москве бородинским и коньяком

Ну сколько вам - говорить?
Коньяк только во Франции - производят.
И Шампанское - тоже.Денег у тебя
бы - нехватило на 100 граммов... :lol: :-o
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3507
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Денег у тебя бы - нехватило на 100 граммов

Это ты мне говоришь?
Который ремю мартин бутылок пять выпил точно. Не из горла конечно.
А коньяк брали в дюти фри при вылете, в шереметьево.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3507
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так ты про бичпакеты не ответил.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3507
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Коньяк только во Франции

Кстати во Франции.
Ты там был?
Или...
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3507
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где производят бигмаки.
Макдональдские?
В омерике наверное.
А у нас тут чьи.
Что там не сьели что ли?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16412
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Так ты про бичпакеты не ответил.

Алекс,не успеваю я - за тобой.
Небыло Авриканских, купил утку и курицу.

Через полчаса у меня - обед.
Запарю один. Какой - посоветуешь?... :lol: ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16412
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.19 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А у нас тут чьи.

Гастарбайтерские,сделанные
немытыми - руками... :lol: :oops: :-P
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16412
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Или...

Был. В жёлтом жилете.
Не узнал чтоли?... ;-)
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3507
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас вот манты лепим.
Готовимся.
Стейков и эскалопов купил.
11 лет он не был.тут.
Встречались за это время у них потом, В
Турции.Сестра приезжала.
Время что то быстро летит.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3507
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Какой - посоветуешь?..

Снизу как бы.
Цвет соответствует.
А то синюю лапшу есть...
Но попробовать можно конечно.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3507
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Был. В жёлтом жилете. Не узнал чтоли

Сколько за час платили?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16412
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А то синюю лапшу есть...

А я решил - синюю.
Это утка... :lol: :oops:
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