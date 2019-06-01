NG.kz Люди в парке с ящиками для пожертвования



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:25 С недавнего времени в парке можно заметить людей с ящиками для пожертвования. Ящики опечатаны, а люди, которые их носят и просят пожертвования говорят, что у них есть все разрешения и бумаги. Как правило, их носит молодёжь, лет от 16 до 25.

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