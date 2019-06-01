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§ NG.kz
Люди в парке с ящиками для пожертвования
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35870
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С недавнего времени в парке можно заметить людей с ящиками для пожертвования. Ящики опечатаны, а люди, которые их носят и просят пожертвования говорят, что у них есть все разрешения и бумаги. Как правило, их носит молодёжь, лет от 16 до 25.
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§ Fasd
Re: Люди в парке с ящиками для пожертвования
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 01.06.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже такое видел.
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