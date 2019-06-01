Vital Re: Доблестная дорожная полиция! #9





(Пользователи) Сообщений: 7624

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:05 Кстати на счёт утренних завтраках. Очень много организаций и у нас и в других городах, где приезжаешь к открытию рабочего дня, например 8 часов. Заходишь в один кабинет, нет некого. Заходишь в другой, нет некого. Наконец находишь всех в какой-то каморке и все с УДИВЛЕНОЙ физиономией мне говорят(ты че дурак, у нас чаепитее, приходи к 9 часам.) ругатся смысла нет, просто как оплеванный закрываешь дверь и ждёшь когда они соезволят наконец-то принятся за работу.