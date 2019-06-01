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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3495
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немцев с дойчланда прибывает с каждым днем. Я их почему то сразу узнаю.
Интуиция что ли.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3495
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что там по бичпакетам на выходные?
Есть новые, типа с вкусом африки.
когда в советское время за рубеж ездили,
Запасались в Москве бородинским и коньяком
0, 25. Вечером когда зашло солнце, так приятно было вспомнить Родину.
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