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§ NG.kz
Доблестная дорожная полиция!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не успели на смену заступить - сразу в кафе причем все!!! Они что, с дома не завтракают, прежде чем на работу пойти? Время 8:35.
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§ alex_60
Re: Доблестная дорожная полиция!
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3495
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
значит уже "заработали " на завтрак.
они как бы этого не стесняются.
по Воинов кафе рядом с гаражами,
их машины днем вижу, стоят.
в машинах никого нет.
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§ alex_60
Re: Доблестная дорожная полиция!
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3495
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помню , в свое время, наблюдал на работе в окно.
в центре.
часиков в 11 машина вставала на обочине и начинала "работать",
в 12 уезжали, наверное на обед.
а обедают видать они плотно.
по фигурам видно.
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§ Азамат Лисов
Re: Доблестная дорожная полиция!
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 79
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 01.06.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работа не волк.....)))
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§ Lex
Re: Доблестная дорожная полиция!
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 325
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 01.06.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да пусть лучше там сидят, чем по городу/трассе шакалят.
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§ Rexyn
Re: Доблестная дорожная полиция!
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 123
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 01.06.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, будет проведено служебное расследование.
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§ андрей 117
Re: Доблестная дорожная полиция!
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 01.06.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проголодались хлопчики.
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§ drakon
Доблестная дорожная полиция!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16402
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
будет проведено служебное расследование.

Вам,редакция всё - обещают и обещают.
Где ответы, по человеку, который умер на остановке?
Где ответы, по мужчине, который 2 недели-
жил во дворк, по Мауленова?...
:-o 8-)
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§ drakon
Доблестная дорожная полиция!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16402
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области

Чего там - сообщать? Сообщили - Генералу, он дал
команду - УСБ и через пол часа "голодающие - сидят
в тюрьме. Всё очень - просто... :lol: :oops:
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§ Vital
Re: Доблестная дорожная полиция!
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7624
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.06.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати на счёт утренних завтраках. Очень много организаций и у нас и в других городах, где приезжаешь к открытию рабочего дня, например 8 часов. Заходишь в один кабинет, нет некого. Заходишь в другой, нет некого. Наконец находишь всех в какой-то каморке и все с УДИВЛЕНОЙ физиономией мне говорят(ты че дурак, у нас чаепитее, приходи к 9 часам.) ругатся смысла нет, просто как оплеванный закрываешь дверь и ждёшь когда они соезволят наконец-то принятся за работу.
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§ alex_60
Доблестная дорожная полиция!
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3495
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чего там - сообщать? Сообщили - Генералу, он дал команду - УСБ и через пол часа "голодающие - сидят в тюрьме. Всё очень - просто...

Ты прошлой жизни в тройке не состоял?
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§ alex_60
Доблестная дорожная полиция!
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3495
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Повышение им со 110 до 150.
Им.с июня вроде.
Кафе и рестораны уже считают бабки.
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§ arman_kst
Re: Доблестная дорожная полиция!
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 276
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть кушают. Но строго в отведенное время
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