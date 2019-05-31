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≡ Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул. Матросова в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул. Матросова в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео происшествия на ул. Матросова, рядом с магазином "Визит", прислал "НГ" очевидец.
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§ drakon
Re: Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул....
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16402
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.05.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, срежьте уже, в конце концов,
все деревья - городе... :lol:
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§ maxsaf
Re: Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул....
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1942
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 02:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной шах и мат противникам кронирования. Последний гвоздь в крышку :lol:
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§ Vital
Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул. Матросова в Костанае
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7624
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.06.19 - 02:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Самый первое дерево кронировал мой дед. Давно было я маленький был. Он крону срезал и нет больше тополя в его дворе. Право это было в СССР.
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§ alex_60
Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул. Матросова в Костанае
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3495
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Он крону срезал


я лично в прошлом веке "кронировал" два тополя во дворе.
не один конечно. с отцом.
надо было так свалить, чтобы дом не разрушить,
также дома соседей и линию высоковольтную.
"кронировали" сразу внизу, а не так как сейчас пилят чурбаки с вышки.
тянули канатами в "правильном "направлении на огород.
пеньки получились пригодные для разных дел.
диаметр сантиметров пятьдесят.
высота была метров двадцать
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§ Гога
Re: Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул....
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 918
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 01.06.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
maxsaf

Код:
шах и мат
- Всего лишь пат !! Почему бы провода под землю не спрятать ?? :-P :-P
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§ таноми52
Re: Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул....
таноми52


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Сообщений: 742
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 01.06.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, писать о кронировании деревьев в Костанае стало хорошим тоном - тема возникает вновь и вновь. При этом голоса делятся на "за" и "против". Поскольку знаний об этом деле ноль, решила что-нибудь почитать. Наткнулась на http://derevoved.com/kronirovanie-i-spil-vetok.Консультация специалиста". И хотя это реклама работ по кронированию, обывателю из приведённых сведений достаточно, чтобы понять, что это очень серьёзная работа.Требует хороших знаний и тщательного выполнения, чтобы не угробить деревья. Существует 6 видов кронирования и, как раз самое последнее из них -сильное омолаживающее кронирование деревьев или топпинг (от англ. – верхушка) - удаление всей кроны полностью -самое распространённое в Костанае. Как пишут:"этот вид многими арбористами не рекомендуется, но в некоторых случаях он является единственно эффективным". Видимо, в городе как раз все случаи такие! А вот где примеры таких видов кронирования, как обрезка сухих и ослабленных веток для исключения опасности для людей,формирование кроны для придания ей ухоженного, красивого вида или определённой формы,уменьшение массы ветвей от их изначального количества с целью снижения ветровой и снеговой нагрузки, как предупреждение последствий урагана, шквального ветра и т.д.(что, видимо, и произошло на ул. Матросова), санитарное кронирование деревьев - очистки от больных, повреждённых веток, обрезка сучьев, улучшение прохождения воздуха и света через его крону? Надеюсь, такие работы в городе ведутся и у нас есть грамотные специалисты в этом деле. Ну, не через пень колоду же надо всё делать!
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