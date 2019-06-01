/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Тобол" победил "Шахтер" в матче с отбитым пенальти и сохранил второе место в КПЛ		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Тобол" победил "Шахтер" в матче с отбитым пенальти и сохранил второе место в КПЛ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35866
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.19 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Героем матча стал капитан "Тобола" Азат Нургалиев. На 25-й минуте полузащитник помог забить Бауыржану Турысбеку, а на 59-й отличился уже сам. Во втором тайме голкипер "Тобола" спас свою команду от гола, отразив пенальти.
Читать новость

§ alex_60
Re: "Тобол" победил "Шахтер" в матче с...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3491
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не понял только зачем он пнул
ногой рекламный щит "Тобола ",после забитого гола.
а не щит "Астана граждан строй" , например, который был рядом.
Профайл

§ alex_60
"Тобол" победил "Шахтер" в матче с отбитым пенальти и сохранил второе место в КПЛ
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3491
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 10:16
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 125
Пользователей: 2
Всего: 127

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх