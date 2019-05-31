таноми52 Re: Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул.... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 742

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:30 Похоже, писать о кронировании деревьев в Костанае стало хорошим тоном - тема возникает вновь и вновь. При этом голоса делятся на "за" и "против". Поскольку знаний об этом деле ноль, решила что-нибудь почитать. Наткнулась на http://derevoved.com/kronirovanie-i-spil-vetok.Консультация специалиста". И хотя это реклама работ по кронированию, обывателю из приведённых сведений достаточно, чтобы понять, что это очень серьёзная работа.Требует хороших знаний и тщательного выполнения, чтобы не угробить деревья. Существует 6 видов кронирования и, как раз самое последнее из них -сильное омолаживающее кронирование деревьев или топпинг (от англ. – верхушка) - удаление всей кроны полностью -самое распространённое в Костанае. Как пишут:"этот вид многими арбористами не рекомендуется, но в некоторых случаях он является единственно эффективным". Видимо, в городе как раз все случаи такие! А вот где примеры таких видов кронирования, как обрезка сухих и ослабленных веток для исключения опасности для людей,формирование кроны для придания ей ухоженного, красивого вида или определённой формы,уменьшение массы ветвей от их изначального количества с целью снижения ветровой и снеговой нагрузки, как предупреждение последствий урагана, шквального ветра и т.д.(что, видимо, и произошло на ул. Матросова), санитарное кронирование деревьев - очистки от больных, повреждённых веток, обрезка сучьев, улучшение прохождения воздуха и света через его крону? Надеюсь, такие работы в городе ведутся и у нас есть грамотные специалисты в этом деле. Ну, не через пень колоду же надо всё делать!