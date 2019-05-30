Vital Re: Вокруг шашлыка #2





(Пользователи) Сообщений: 7623

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 02:29 Знаете почему в последнее время стало распространены соусы? Мясо стало без вкусным. Почти полупластмасой. И если его не полить колой, тархуном, ягодой, химией, и ещё кучей специй то вечер пропал. Пропал потому то вкус мясо уже стал, безвкусным. И потому знаюжие люди давно уже перестали гонять на базар. Другие кое какие магазины стали обходить стороной. А самые продвинутые кормят сами и без химии своих свиней и на продажу и для себя.