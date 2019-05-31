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≡ Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул. Матросова в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул. Матросова в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35864
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео происшествия на ул. Матросова, рядом с магазином "Визит", прислал "НГ" очевидец.
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§ drakon
Re: Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул....
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16400
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.05.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, срежьте уже, в конце концов,
все деревья - городе... :lol:
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§ maxsaf
Re: Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул....
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1941
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.06.19 - 02:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной шах и мат противникам кронирования. Последний гвоздь в крышку :lol:
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§ Vital
Большая ветка упала от ветра на электролинию по ул. Матросова в Костанае
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7623
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.06.19 - 02:35
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