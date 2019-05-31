Vital Re: Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте... #3





(Пользователи) Сообщений: 7621

Регистрация: 09.02.12 (Пользователи) Отправлено: - 20:40 Местные мужики и скорей всего из её и других подъездов. Сели раздавили флакон. Может минут за 30. А автор панику подняла. А вечером не бось смотрит такие фильмы как Афоня. Ирония судьбы. И другие классические фильмы, улыбаясь. Они гадят? Хамят? Скорей всего нет. Раз, два за лето меня б не напригало. Меня один раз только очень напригло, когда я ночью домой заходил и в подъезде в нутри молодеж сидела, а один ноги даже не смог поднять что б я прошёл. Наглый такой он. . Я переступил. Молча. Подошёл к лампочке и в открытую взял и разбил её. ( все ребята, досвидания, учитесь манерам) больше я их не видел.