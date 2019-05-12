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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3485
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.05.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3-0 после второго.
пойдет.
кстати Австрия.
я в Вене первый был там. из казахов..
Сидели на Дунайской башне.вращались.ели еду.
говорю что там это за такое большое здание.сказали- крематорий.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3485
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.05.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алиев туда через тридцать лет приехал
после меня.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3485
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.05.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5-0 в итоге.
пойдет.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3485
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.05.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3- 0
вечные соперники.
чехи.
ура
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3485
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.05.19 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3-0 чехов.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3485
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.05.19 - 12:37
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3485
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.05.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздно сегодня хоккей.
Россия Италия.
Но придется смотреть.
Римини Венецию Флоренцию Сан Морино
Вспомить.
Рим опять же, Ватикан, Колизей
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11576
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.05.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то навеяло:

Сегодня май, а завтра лето!
Спасибо партии за это!
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