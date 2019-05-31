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§ NG.kz
Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35862
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сообщению жительницы Костаная, размещенному в социальной сети Инстаграм, провели проверку. В результате было установлено, что жительница дома № 20 по пр. Абая Эля К. обращалась в полицию один раз - 23 мая 2019 года, в 18.05.
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§ Змея Подколодная
Re: Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 31.05.19 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько сама прошлым летом вызывала, никогда своевременно не приезжали.
ПЫ.СЫ. Сезон пьяного быдла во дворах считать открытым.
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§ Victor Yang
Re: Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11576
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.05.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также сообщаем, что за 5 месяцев 2019 года в полицию не поступило ни одного звонка с адреса пр. Абая д. 20 по факту распития спиртных напитков. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34989?1559308745

Цитата:
"Куда обращаться, если возле подъезда средь белого дня каждый день такая картина! Участковый даже не появляется, по телефону говорят "его нет на месте" целыми днями!" Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34989?1559308745

Как я понял - жительница обращалась по телефону непосредственно к участковому, а там от ворот поворот можно безнаказанно получить.
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