Victor Yang Re: Жалобу на пьянку под окнами прокомментировали в департаменте... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11576

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 19:21 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34989?1559308745 Также сообщаем, что за 5 месяцев 2019 года в полицию не поступило ни одного звонка с адреса пр. Абая д. 20 по факту распития спиртных напитков. Источник:

Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34989?1559308745 "Куда обращаться, если возле подъезда средь белого дня каждый день такая картина! Участковый даже не появляется, по телефону говорят "его нет на месте" целыми днями!" Источник:

Как я понял - жительница обращалась по телефону непосредственно к участковому, а там от ворот поворот можно безнаказанно получить.