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≡ Авария на трубопроводе начала 1960-х годов стала причиной отключения воды в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Авария на трубопроводе начала 1960-х годов стала причиной отключения воды в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35862
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщила "НГ" пресс-секретарь ГКП "Костанай-СУ" Салтанат АЙТЕНОВА, 31 мая, 2.55, в диспетчерскую службу ГКП поступила заявка, что по ул. Баймагамбетова, 193 произошла авария.
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* drakon
Re: Авария на трубопроводе начала 1960-х годов стала причиной...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16399
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.05.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, почти 60 лет,
служил Советский
водопровод - людям... :lol: :-o
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§ Змея Подколодная
Re: Авария на трубопроводе начала 1960-х годов стала причиной...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 31.05.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато мы мозаику с домов снимаем,чтобы ничего о "совке" не напоминало) А трубопровод только сейчас о себе напомнил)))Срочно заменить "совковое прошлое", непорядок.
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