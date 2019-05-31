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§ NG.kz
Что делать, если под окнами пьют?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35862
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жительница Костаная Эля возмущена распитием алкоголя возле подъезда дома № 20 по пр. Абая. Она разместила пост на своей странице в Instagram, где обратилась к департаменту полиции Костанайской области.
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§ андрей 117
Re: Что делать, если под окнами пьют?
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 15
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 31.05.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ведро воды поможет.
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§ Lex
Re: Что делать, если под окнами пьют?
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 31.05.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей 117:
ведро воды поможет.

Нет, не поможет. Поможет только мой омолаживающий эликсир, рецепт: гуано животных+урино=подержать на жаре до состояния "пыхтения" и освежить эту элиту данным святым напитком с ног до пят. Гарантирую 100% отсутствие в ближайшем времени данных высокоинтеллектуальных дипломатически образованных людей!
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* drakon
Что делать, если под окнами пьют?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16399
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.05.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Что делать, если под окнами пьют?

Только присоединяться, к ним...
:lol: :oops:
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§ ZXC
Re: Что делать, если под окнами пьют?
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 31.05.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убрать надо лавочку и урну у подъезда и переместить в зону детской площадки. И проблема уйдёт.
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§ лимон
Re: Что делать, если под окнами пьют?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 930
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.05.19 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lex:
и освежить эту элиту данным святым напитком с ног до пят.

а также лавочку и вход в подъезд заодно?
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§ лимон
Re: Что делать, если под окнами пьют?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 930
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.05.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
и переместить в зону детской площадки.

будут пить и гадить на детской площадке ... опять не то
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§ yudjin
Re: Что делать, если под окнами пьют?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5933
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.05.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Убрать надо лавочку и урну у подъезда и переместить в зону детской площадки. И проблема уйдёт.

Неее, ну додумался советовать...
Проблема уйдёт тут, а добавится у родителей, выгуливающих детей на заср..ой детской площадке.
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§ лимон
Re: Что делать, если под окнами пьют?
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 930
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.05.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абая 20 это район 2-й подъем, там от опорного пункта на Чкалова-Абая пешком 5-7 минут, откуда патруль 40 минут едет? с кск?
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