/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Фонтан из колодца бьет в центре Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Фонтан из колодца бьет в центре Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35858
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото, сделанные утром 31 мая на ул. Аль-Фараби, на редакционный WhatsApp "НГ" прислала пользователь сайта Ольга.
Читать новость

§ лимон
Re: Фонтан из колодца бьет в центре Костаная
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 31.05.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошо бежит, до Каирбекова ручьи
Профайл

§ ZXC
Re: Фонтан из колодца бьет в центре Костаная
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 31.05.19 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я всю жизнь думал, что эта улица Литунова! А оно вот как! Аль-Фараби!
Профайл

§ ZXC
Re: Фонтан из колодца бьет в центре Костаная
ZXC


(Пользователи)
Сообщений: 25
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 31.05.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Летунова
Профайл

§ olegggon
Re: Фонтан из колодца бьет в центре Костаная
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 977
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 31.05.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта лужа или другая по всей Баймагамбетова тоже разлилась. Сколько убытков для Ктека. Эту же воду они вроде покупают у К. Су,потом нагревают и продают людям.
Профайл

§ Гога
Фонтан из колодца бьет в центре Костаная
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 913
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 31.05.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
olegggon
- -Не переживай за КТЭК - заплатим мы - потребители. 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 217
Пользователей: 1
Всего: 218

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх