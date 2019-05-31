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§ NG.kz
Реинкарнация АФН - будет ли эффект?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35858
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 мая мажилис Парламента РК принял в первом чтении законопроект, предусматривающий передачу функций регулирования финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг от Нацбанка к создаваемому для этой цели агентству. По замыслу разработчиков, новая структура должна быть подотчетна только главе государства.
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§ peshexod
Re: Реинкарнация АФН - будет ли эффект?
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3342
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 31.05.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Реинкарнация АФН - будет ли эффект?

Это зависит от качества подхода, но так по крайней мере эффект в принципе возможен.
А вот то как был выстроен контроль до сих пор, он не возможен был априори.
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