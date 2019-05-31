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§ NG.kz
"Терпит убытки, но платит премии". Сенаторов заинтересовали расходы "КазАгро"
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Член комитета по финансам и бюджету Сената Нурлан Кылышбаев заявил, что "КазАгро" потерпел убытки в 2017-2018 годах, но в 2017 году порядка двух миллиардов тенге в компании направили на премиальные выплаты.
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* таноми52
"Терпит убытки, но платит премии". Сенаторов заинтересовали расходы "КазАгро"
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 741
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 31.05.19 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов, занимавший в 2018-2019 годах пост главы "КазАгро", пообещал ответить на вопросы депутатов позднее."


Нужно же время, чтобы придумать оправдание, если не удалось отмолчаться! :-)
А вообще," как это - быть у воды и не напиться?" - думают те, кто у кормушки!

[Исправлено: таноми52, 31.05.2019 - 14:15]
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