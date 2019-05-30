Цитата: alex_60:

а вот в Германии не очень.

Алекс, я вроде уже тут говорил.

Были у меня 2 Приятеля. Каждую

пятницу мы собирались. Когда они

напивались, начинался - концерт.

Они в Понедельник, едут в ОМСК.

Когда я им сказал,что когда придёт

время - выезда, их каждого, 5 Полицейских-

от стола, за которым они сидят-

не оторвут,чтобы увезти в Аэропорт.

Всё - больше - не едут...