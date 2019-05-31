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§ NG.kz
За сколько лет казахстанцы смогут накопить на квартиру
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35858
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.05.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аналитики решили выяснить, сколько лет казахстанцам, в зависимости от их ежемесячных взносов на депозит - 30, 50 или 100 тысяч тенге, придется откладывать на однокомнатную квартиру площадью 38 квадратных метров или на первоначальный взнос по ипотеке.
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§ arman_kst
Re: За сколько лет казахстанцы смогут накопить на квартиру
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 274
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 31.05.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены частных застройщиков. Можно дешевле найти, за 5 млн по Нурлы жер однокомнатную
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