Серый волк Re: Вот так нас приглашают на выборы #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10168

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:35 А что, удобно.

Стопками на улице Сералина.



Собирать каждую, пожамканную и валяющуюся отдельно не нужно.

И вообще самая правильная реклама именно так, которую начинают обсуждать на форумах и в газетах.

Так то, приезжие чинуши про улицу Сералина даже не слышали.

А теперь о том, что Сералина охвачена агитацией и даже стопками знает весь мир!

