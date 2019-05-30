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§ NG.kz
Вот так нас приглашают на выборы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35850
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии приглашений на избирательный участок прислала сегодня, 30 мая, на аккаунт "НГ" в Инстаграм подписчица Ольга.
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§ Серый волк
Re: Вот так нас приглашают на выборы
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10168
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.05.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, удобно.
Стопками на улице Сералина.
:-)
Собирать каждую, пожамканную и валяющуюся отдельно не нужно.
И вообще самая правильная реклама именно так, которую начинают обсуждать на форумах и в газетах.
Так то, приезжие чинуши про улицу Сералина даже не слышали.
А теперь о том, что Сералина охвачена агитацией и даже стопками знает весь мир!
:lol:
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§ андрей 117
Re: Вот так нас приглашают на выборы
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 30.05.19 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а зачем вообще тратить миллионы на эти выборы?депутаты как всегда до этого сами бы проголосовали и делов то.
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