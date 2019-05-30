drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #862





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16393

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:41 Цитата: alex_60:

Это у немцев дико в гости к соседу зайти без приглашения.

И о чём с ним говорить? О низкой - зарплате?

О подорожании мяса?... Цитата: alex_60:

Наверное это были правильные немцы. Из Казахстана.

Вот с этими, когда и как -не приди,

всегда одно и тоже,разговор о зарплатах,

подорожании продуктов. Вот такие они - правильные...