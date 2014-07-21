denfostr Re: В управлении архитектуры и градостроительства назначен новый... #22





(Пользователи) Сообщений: 73

Регистрация: 26.12.16 (Пользователи) Отправлено: - 22:00 Этот высокоуважаемый госслужащий оставил нелепое официальное письмо по поводу закрытия открытого колодца крышкой... От унитаза. И даже не удосужился ответить за такое нахальство. Пусть для кого-то он ангел и хороший, но его действия говорят сами за себя. Очковтиратель, трус и такие люди не должны служить в госслужбе.