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§ NG.kz
В управлении архитектуры и градостроительства назначен новый руководитель
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35849
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.14 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Распоряжением акима Костанайской области, как сообщили сегодня, 21 июля, на аппаратном совещании, обязанности руководителя управления сейчас исполняет Арман Бекенов.
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Знающий
Re: В управлении архитектуры и градостроительства назначен новый...




Отправлено: 22.07.14 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поздравляю Армана! знаю очень хорошо, толковый, немногословный, и второе образование строительное. Кстати как и последнее место работы: руководитель отдела строительства г.Костаная! А кого ещё туда назначать? и опыт есть, и знание и образование и возраст подходящий. Думаю он там надолго.

Тоже не вчера родившийся
Re: В управлении архитектуры и градостроительства назначен новый...




Отправлено: 22.07.14 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Знающий:
Думаю он там надолго.


Ну положим, наш финпол не даст засидеться. А на такой должности- в особенности.

костанаец
Re: В управлении архитектуры и градостроительства назначен новый...




Отправлено: 22.07.14 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
Новый аким Фрунзика везде за собой протаскивает


Однако с Тоболом это не сработало. :-(

§ ZHITEL
Re: В управлении архитектуры и градостроительства назначен новый...
ZHITEL


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 16.06.14
Отправлено: 22.07.14 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Успехов!
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123
Re: В управлении архитектуры и градостроительства назначен новый...




Отправлено: 22.07.14 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Написано 76 года,а выглядит гораздо старше.. Не напутали как обычно?

123
Re: В управлении архитектуры и градостроительства назначен новый...




Отправлено: 27.07.14 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Тарановкой сработало.

§ denfostr
Re: В управлении архитектуры и градостроительства назначен новый...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 24.03.17 - 15:51
Комментарий удален модератором.
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§ denfostr
Re: В управлении архитектуры и градостроительства назначен новый...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 30.05.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот высокоуважаемый госслужащий оставил нелепое официальное письмо по поводу закрытия открытого колодца крышкой... От унитаза. И даже не удосужился ответить за такое нахальство. Пусть для кого-то он ангел и хороший, но его действия говорят сами за себя. Очковтиратель, трус и такие люди не должны служить в госслужбе.
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