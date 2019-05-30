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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 58 из 58«1...565758
Куратор темы: drakon
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.05.19 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто запрещает? Я каждый вечер смотрю сериал с лоджии-жизнь во дворе.
Очень интересно. Все в реале.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.05.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Если бы я за ними - пошёл,они бы стали

Если бы да кабы.
Мечтать не вредно.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.05.19 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
даже сирены сегодня - не слышал...

У нас в деревнях вроде тоже сирен не слышно. Точно правда не знаю как сейчас.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16392
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.05.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Если бы да кабы.

Я это говорю,потому что - знаю.
Несколько лет назат,такое
произощло с нами.Мы не шли за ними,
а ехали навстречу. Еле - отцепился
от них... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.05.19 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
для вас это - "дико", наверное?

Да что то ты путаешь.
Это у немцев дико в гости к соседу зайти без приглашения.
У нас не так.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 30.05.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Еле - отцепился

Наверное это были правильные немцы.
Из Казахстана.
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Страница 58 из 58«1...565758
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