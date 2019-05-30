alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #860





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Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 22:01 Цитата: drakon:

для вас это - "дико", наверное?

Да что то ты путаешь.

Это у немцев дико в гости к соседу зайти без приглашения.

У нас не так.