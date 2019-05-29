Цитата: alex_60:

Пошел бы за ними, посмотрел что да как.

Алекс, для вас это - "дико", наверное?

Вам ведь даже на балконы запрещают - выходить.

Если бы я за ними - пошёл,они бы стали

меня - угощать пивом, вином и может

чем покрепче.Но мяса я бы точно -поел.

И видишь, ни одного - Полицейского,

даже сирены сегодня - не слышал...