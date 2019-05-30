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§ NG.kz
Был светофор зеленый...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35849
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О странном поведении одного из светофоров на перекрестке ул. Амангельды - Каирбекова на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил пользователь сайта Аноним.
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§ Серый волк
Re: Был светофор зеленый...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10168
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.05.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продавец на рынке клялся. Очень, очень хороший китайский контроллера, для китайский гирлянда! :lol:
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§ директор пляжа
Re: Был светофор зеленый...
директор пляжа


(Пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 30.05.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
для китайский гирлянда! :lol:

ага, а по документом из горного хрусталя с позолоченной окантовкой.. ;-)
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§ Сыкымы
Re: Был светофор зеленый...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 893
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 30.05.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Очень, очень хороший китайский контроллера

Да если бы... Голимый самопал,закрашенный чёрной краской из баллончика, без единой защиты, схема - настольная модель светофора для кружка "Юный радиолюбитель". Кетайцы в сто раз лучше соберут и с кучей защит от всего.
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