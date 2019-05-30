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§ NG.kz
Ошибки на указателях - это закономерность?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35849
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера видел у вас народную новость про указатель на кольце в Затобольске. Там же есть еще один указатель с направлением в город Petropabl. Где такой город, не подскажете?
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§ yudjin
Ошибки на указателях - это закономерность?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5932
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.05.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ошибки на указателях - это закономерность?

Нет, это НЕ-КОМ-ПЕ-ТЕНТ-НОСТЬ... в основе, которой плоды реформ образования, коррупция на всех уровнях, резюме "от саке" при устройстве на работу в чиновники, ограниченность мышления, желание до одури и курам на смех бежать впереди паровоза и элементарная лень.

Цитата:
Там же есть еще один указатель с направлением в город Petropabl.

Кстати, на трассе с "корейского" моста между Затобольском и Заречным много лет стоит указатель, на котором этот же город на казахском написан: ПЕТРОПОВЛ.

[Исправлено: yudjin, 30.05.2019 - 18:22]
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§ elektron
Ошибки на указателях - это закономерность?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2988
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Petropabl
или
Цитата:
yudjin:
ПЕТРОПОВЛ

Это хде? :lol:

[Исправлено: elektron, 30.05.2019 - 13:29]
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§ drakon
Re: Ошибки на указателях - это закономерность?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16392
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.05.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дааа, зарапортовались. Совсем - уже... :lol: :oops: :-o
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