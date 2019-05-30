Цитата: Ошибки на указателях - это закономерность?

Нет, это НЕ-КОМ-ПЕ-ТЕНТ-НОСТЬ... в основе, которой плоды реформ образования, коррупция на всех уровнях, резюме "от саке" при устройстве на работу в чиновники, ограниченность мышления, желание до одури и курам на смех бежать впереди паровоза и элементарная лень.



Цитата: Там же есть еще один указатель с направлением в город Petropabl.

Кстати, на трассе с "корейского" моста между Затобольском и Заречным много лет стоит указатель, на котором этот же город на казахском написан: ПЕТРОПОВЛ.



[Исправлено: yudjin, 30.05.2019 - 18:22]