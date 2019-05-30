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≡ "Рабочие поездки Токаева по стране не надо экстраполировать на выборную кампанию" - представитель ГП "Аманат"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Рабочие поездки Токаева по стране не надо экстраполировать на выборную кампанию" - представитель ГП "Аманат"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35849
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такую точку зрения высказал администратор Гражданской платформы по мониторингу выборов «Аманат» Валерий ВИШНИЧЕНКО сегодня, 30 мая, на пресс-конференции, которую провел Костанайский областной штаб этого общественного движения.
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§ Серый волк
Re: "Рабочие поездки Токаева по стране не надо...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10168
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.05.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* elektron
"Рабочие поездки Токаева по стране не надо экстраполировать на выборную кампанию" - представитель ГП "Аманат"
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2988
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//"Рабочие поездки Токаева по стране не надо экстраполировать на выборную кампанию" - представитель ГП "Аманат"//
лишь бы не заработались, катаясь по стране! :lol: 8-)
А вообще напомнило как Ельцин уходил...
А потом Путин! :-o
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* elektron
"Рабочие поездки Токаева по стране не надо экстраполировать на выборную кампанию" - представитель ГП "Аманат"
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2988
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще не понимаю, как можно курирование с пропагандой обозвать "рабочей" поездкой.
Чем они там работают? :lol:
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§ Серый волк
"Рабочие поездки Токаева по стране не надо экстраполировать на выборную кампанию" - представитель ГП "Аманат"
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10168
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.05.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron: Вообще не понимаю, как можно курирование с пропагандой обозвать "рабочей" поездкой. Чем они там работают?

Ну так эти и не люди. Это прикрученные к стулу функции.
Если их снять сзади крупным планом, у них там прорезь должна быть для перфокарты емкостью в несколько машинных слов, что для этих функций вполне избыточно.

[Исправлено: Серый волк, 30.05.2019 - 12:58]
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§ Гога
Re: "Рабочие поездки Токаева по стране не надо...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 912
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 30.05.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бездельники и словоблуды. Такие заседатели при любой власти найдут мягкий стул .
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