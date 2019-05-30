Серый волк О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в акимате Костаная #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10168

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:57 Дачный анекдот, для рассказывания на переполненной дачной остановке некачественного автобусного движения имени последнего акимата.



Дед отдыхает на даче в домике. выглядывает в окно, а у него воры тырят весь урожай.

Он звонит в доблестную костанайскую полицию:— У меня тут какие-то козлы весь урожай стырить хотят!— Приносим свои извинения, но у нас поблизости нет ни одной патрульной машины. Все Купающихся на Тоболе патрулируют. Как только кто-нибудь освободится — мы его к вам отправим. Или вы можете написать участковому.



Понятно, что такой ответ деда не удовлетворил. Через 5 минут он снова звонит в полицию:— Всё, можете не приезжать — я их всех перестрелял! Через десять минуты, с мигалками и сиренами, приносится куча полисяев и ещё целый автобус из ДВД. Всё вокруг оцепляют, вяжут офигевших воров. Насяльник подходит к деду и спрашивает:— Дед, ты же, вроде, сказал, что всех перестрелял?— Ну, так и вы мне, вроде, сказали, что у вас свободных нет!