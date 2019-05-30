seroff Re: Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае #6





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Регистрация: 28.04.14 (Пользователи) Отправлено: - 16:58 Цитата: olegggon:

Лермонтова 2 года(!) делали. Вы посмотрите, она вся убитая, в ямах, асфальт крошится. Полгода не прошло даже. Не знаю, кто и как принимал работу, но попахивает коррупцией.

так там вроде первый слой асфальта,доделывать должны были в этом году ,но видать забыли про это может НГ поднимет этот вопрос?