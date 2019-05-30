Серый волк "Рабочие поездки Токаева по стране не надо экстраполировать на выборную кампанию" - представитель ГП "Аманат" #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10168

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:57 Цитата: elektron: Вообще не понимаю, как можно курирование с пропагандой обозвать "рабочей" поездкой. Чем они там работают?

Ну так эти и не люди. Это прикрученные к стулу функции.

Если их снять сзади крупным планом, у них там прорезь должна быть для перфокарты емкостью в несколько машинных слов, что для этих функций вполне избыточно.



[Исправлено: Серый волк, 30.05.2019 - 12:58]