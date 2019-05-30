Серый волк Re: «Свалки Костаная». Между Бородина и Шаяхметова #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10162

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:26 Лепота!

Вчера катал на бывшем Ходынском аэрополе за новым гигантским ТЦ Авиапарк.

Там искусственные холмы сделали лучшие ландшафтные дизайнеры мира с камнями.

Всё такое гламурное, дорожки ровненькие, холмы образцовые, аквариум семииэтажный с гламурными рыбами, даже негде джазнуть на злобном MTB с злющей резиной и новой газово-масляной вилкой!



Мне кажется у кОстанайских чиновников намного лучше получилось. Природность идеальная, скалы абсолютно как на Урале на фото выписаны!



Наградить их надо! Наградить и в путеводители включить!

Шикарное фото!

