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§ NG.kz
«Свалки Костаная». Между Бородина и Шаяхметова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35844
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проходила недавно возле дома № 171 по ул. Шаяхметова, - пояснила она. - Бабушки пожаловались, что возле дома устроена свалка, территория замусорена, не убирается. Я им подсказала отправить фото на WhatsApp «Нашей Газеты», но они попросили, чтобы это сделала я, ну нет у них таких сотовых телефонов.
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§ Серый волк
Re: «Свалки Костаная». Между Бородина и Шаяхметова
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10162
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.05.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лепота!
Вчера катал на бывшем Ходынском аэрополе за новым гигантским ТЦ Авиапарк.
Там искусственные холмы сделали лучшие ландшафтные дизайнеры мира с камнями.
Всё такое гламурное, дорожки ровненькие, холмы образцовые, аквариум семииэтажный с гламурными рыбами, даже негде джазнуть на злобном MTB с злющей резиной и новой газово-масляной вилкой!
:-)
Мне кажется у кОстанайских чиновников намного лучше получилось. Природность идеальная, скалы абсолютно как на Урале на фото выписаны!

Наградить их надо! Наградить и в путеводители включить! :lol:
Шикарное фото!
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