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§ NG.kz
«Открытая опасность». И снова улица Набережная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35844
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Три недели назад в этой рубрике вы писали про колодец на пересечении улицы Набережной и проспекта Аль-Фараби, - напомнил он. - Колодец закрыли. Через дорогу от того места есть еще один колодец, его крышка держится на дощечках.
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§ Серый волк
«Открытая опасность». И снова улица Набережная
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10162
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.05.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как тяжела жизнь чиновника! Такая тяжелая была ручка, которой подписывали всей акиматской комиссией акт приёмки работ у этого любимого подрядчика!

И притом заметьте опасная работа. Можно же при подписании акта или в колодец свалиться, или в ямы неуложенной плитки копытом попасть.

Жуткая работа! Чиновникам акунаматата нуно доплачивать за вредность.
Каски бесплатно закупить и цистерну молока для компенсации вредных производственных факторов при подписании актов. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 30.05.2019 - 10:28]
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* drakon
Re: «Открытая опасность». И снова улица Набережная
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16386
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.05.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Поэтому тепловую камеру должна обслуживать баня.

Серый, иди в баню,там их-критикуй...
:lol:
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