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§ NG.kz
В Казахстане предлагают декриминализировать мелкие хищения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 35844
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ряд правонарушений предлагают перевести из уголовного кодекса РК в административный. В их числе мелкие хищения и самоуправство. Речь идёт о тех составах этих правонарушений, которые не предусматривают лишения свободы.
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§ elektron
Re: В Казахстане предлагают декриминализировать мелкие хищения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2985
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взятки ещё забыли! :-o
Ну или вообще просто узаконить. И усё тихо будет! :lol:
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* drakon
В Казахстане предлагают декриминализировать мелкие хищения
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16386
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 30.05.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
вообще просто узаконить.

Виталий, уже з узаконили. Вон начальнику
ПЧ-21, на ст.Тобол, за хищение 4.3 миллиона,
дали ограничение свободы. Мелочь это
для них... :lol: :oops: :-P
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§ Серый волк
Re: В Казахстане предлагают декриминализировать мелкие хищения
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10162
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.05.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая большая радость для региональных чиновников мелко ворующих вагонами бюджеты с очень примерным поведением! :lol:
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