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§ NG.kz
О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35844
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Сотрудники акимата совместно с представителями управления ЧС Костаная произвели установку знаков «Купание запрещено», - сообщили в пресс-службе. - Всего установлено 10 новых запрещающих знаков на стихийных пляжах.
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§ андрей 117
Re: О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в...
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 30.05.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
повыдергивают эти знаки и будут купаться дальше.
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§ Маркс
Re: О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 452
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 30.05.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом наше все! Расставить знаки "кочки на дорогах" через каждый километр, десятилетиями следить за ними, подкрашивать, вместо того, чтобы отремонтировать дорогу. Так и здесь, вместо того, чтобы облагородить стихийные пляжи и привести их в порядок, проще воткнуть знаки и этим снять с себя ответственность, типа вас же предупреждали, а вы лезете.
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§ Серый волк
О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в акимате Костаная
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10162
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.05.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь то полисяи будут в камышах сидеть!
Разметка на дорогах от коррумпированных чинушек либо повально вообще отсутствует, либо фальшивая краска от коррупционных закупок стирается через несколько дней.
И ничего не доказать, наехал, или не наехал.

А тут намного лучше! Вода в Тоболе пока мокрая, можно предъявлять нарушение запрещения! :lol:

Главное, чтоб без жертв!

Нуно поставить недалеко от первого знака второй знак в точно таком формате.
Текст и картинка.

"Граждане, не поджигайте камыши, там могут сидеть" Ну и оставить свободное место, чтоб граждане написали то самое слово, или нарисовали то самое животное
:lol:

[Исправлено: Серый волк, 30.05.2019 - 09:39]
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§ Серый волк
О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в акимате Костаная
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10162
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 30.05.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дачный анекдот, для рассказывания на переполненной дачной остановке некачественного автобусного движения имени последнего акимата.

Дед отдыхает на даче в домике. выглядывает в окно, а у него воры тырят весь урожай.
Он звонит в доблестную костанайскую полицию:— У меня тут какие-то козлы весь урожай стырить хотят!— Приносим свои извинения, но у нас поблизости нет ни одной патрульной машины. Все Купающихся на Тоболе патрулируют. Как только кто-нибудь освободится — мы его к вам отправим. Или вы можете написать участковому.

Понятно, что такой ответ деда не удовлетворил. Через 5 минут он снова звонит в полицию:— Всё, можете не приезжать — я их всех перестрелял! Через десять минуты, с мигалками и сиренами, приносится куча полисяев и ещё целый автобус из ДВД. Всё вокруг оцепляют, вяжут офигевших воров. Насяльник подходит к деду и спрашивает:— Дед, ты же, вроде, сказал, что всех перестрелял?— Ну, так и вы мне, вроде, сказали, что у вас свободных нет! :lol:
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