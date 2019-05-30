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§ NG.kz
Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 35844
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.05.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этот раз строительно-монтажные работы пройдут в границах улиц Бородина и Баймагамбетова. Об этом сообщает пресс-служба акима города. Схему объезда пассажирского транспорта смотрите здесь.
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§ директор пляжа
Re: Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае
директор пляжа


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Сообщений: 135
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 30.05.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сколько можно гагарина баймагамбетова делать? не доделали перекресток и дальше закрыли? однако здравствуйте, как в той передаче
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§ андрей 117
Re: Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае
андрей 117


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Сообщений: 13
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 30.05.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
несколько лет назад был КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт ул.Бородина.сейчас опять раскурочили участок дороги Лермонтова-Фабричная будут укладывать НОВЫЕ трубы.????? :-(
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§ elektron
Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2985
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 30.05.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//несколько лет назад был КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт ул.Бородина//
Это наверное было давно и не правда :lol:
Нужно же чем то обосновывать (оправдывать) цену на тепло и горячую воду и как то
пилить бюджетные деньки, по перекладке асфальта.
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§ olegggon
Re: Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 976
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 30.05.19 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лермонтова 2 года(!) делали. Вы посмотрите, она вся убитая, в ямах, асфальт крошится. Полгода не прошло даже. Не знаю, кто и как принимал работу, но попахивает коррупцией.
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§ андрей 117
Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае
андрей 117


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Сообщений: 13
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 30.05.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,Лермонтова принимали /// слепые наверное.перекресток Лермонтова-Баймагамбетова воще шедевр дорожников.

[Исправлено: Iney, 30.05.2019 - 13:07]
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