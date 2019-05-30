elektron Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2985

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:47 //несколько лет назад был КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт ул.Бородина//

Это наверное было давно и не правда

Нужно же чем то обосновывать (оправдывать) цену на тепло и горячую воду и как то

пилить бюджетные деньки, по перекладке асфальта.